Le Bayern élimine un PSG désemparé et file en quarts de finale

Au Bayern, Julian Nagelsmann a pallié l'absence de Benjamin Pavard, suspendu, par Josip Stanisic. Côté sangermanois, la titularisation de Kylian Mbappé ne constituait pas le seul changement par rapport à l'aller: Vitinha et Fabian Ruiz ont pris la place de Carlos Soler et Warren Zaire-Emery tandis que la saison de Neymar est terminée.

Alors qu'ils devaient marquer, les Parisiens ont débuté la rencontre en retrait, espérant une perte de balle adverse pour faire parler leur vitesse. Comme les deux équipes se montraient attentives et présentes dans les duels, on avait droit au match équilibré attendu. Il y a cependant eu trois occasions, deux françaises, de premier ordre. Ainsi, Lionel Messi a été contré deux fois par Yann Sommer et Matthijs de Ligt (25e). Gianluigi Donnarumma s'est couché rapidement pour détourner une frappe de Jamal Musiala (32e). Enfin, sur une grosse erreur de Sommer, Vitinha a tiré dans le but vide, mais De Ligt a dégagé le ballon à un demi-mètre de la ligne (38e).

Après la pause, les Bavarois ont secoué les Parisiens. Après s'être vu annuler un goal pour hors jeu préalable de Thomas Müller (53e), Choupo Moting, totalement démarqué sur un centre de Leon Goretzka, a poussé le ballon au fond (61e, 1-0). Les Parisiens ont répliqué et Sommer a volé pour arracher une reprise de la tête de Sergio Ramos sur un corner de Messi (64e). Mais les Sangermanois semblaient désemparés: leurs passes se perdaient dans le no man's land et le réserviste Gnabry a mis fin au duel d'une frappe du gauche dans le coin droit (89e).