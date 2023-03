Le Bayern et l'AC Milan en 8e de finale, le PSG et Tottenham éliminés

Le Bayern Munich et l'AC Milan se sont qualifiés mercredi pour les quarts de finale de la Ligue des Champions de football.

Déjà vainqueur 0-1 à l'aller au Parc des Princes, le Bayern a battu le PSG 2-0 au retour mercredi en Bavière, grâce à des buts de Choupo-Moting (61e) et Gnabry (89e).

La rencontre entre Tottenham et l'AC Milan s'est soldée par un partage 0-0. Le club lombard passe grâce à son succès 1-0 du match aller.

Mardi, Benfica, qui a écrasé le Club de Bruges 5-1 après s'être imposé 0-2 dans la Venise du Nord, et Chelsea, tombeur de Dortmund, avaient décroché les deux premiers billets pour les quarts de finale.

Les autres huitièmes de finale auront lieu la semaine prochaine, avec Manchester City - Leipzig (aller: 1-1) et Porto - Inter Mila, (aller: 0-1) mardi et Real Madrid - Liverpool (aller: 5-2) et Naples - Francfort (aller: 2-0) mercredi.