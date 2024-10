Le carton rouge de Pellegrini a changé le match, regrette Luciano Spalletti

Les 'Azzurri' avaient réussi un excellent début de match et menaient 2-0 lorsque Pellegrini a été exclu à la 38e. "Il y a des épisodes qui changent les matchs, et après cet épisode nous encaissons tout de suite un but", a résumé Spalletti au micro de la RAI. "Parfois, certains matchs ne sont pas décidés par le football, mais par des choses qui vont au-delà de la tactique et des belles actions. C'est dommage, nous avions la possibilité de bien jouer aussi la deuxième mi-temps."

Les Diables Rouges sont revenus au score grâce à deux phases arrêtées, conclues victorieusement par Maxim De Cuyper et Leandro Trossard. "Mais je suis plus contrarié par les ballons que nous avons perdus dans certaines situations", a confié Spalletti. "Et après, ils ont de la qualité quand ils ont des espaces sur les côtés, ils ont des joueurs du top, cela t'oblige à doubler le marquage. Nous n'avons pas laissé beaucoup d'occasions dans le jeu, mais nous avons souffert sur les phases arrêtées et nous avons eu un peu de malchance."