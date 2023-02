Le Club de Bruges accueille Benfica mercredi en match aller des 8es de finale

La formation flamboyante qui avait entamé sa saison européenne par trois succès probants et spectaculaires face au Bayer Leverkusen (1-0), à Porto (0-4) et l'Atlético Madrid (2-0) en septembre et octobre dernier, a cependant quelque peu pâli.

En compétition domestique en effet, les champions de Belgique ne brillent pas autant qu'ils ne le voudraient, ce qui a coûté son poste à Carl Hoefkens peu après la Coupe du monde au Qatar, remplacé par l'Anglais Scott Parker. Quatrième certes, mais à vingt longueurs déjà de Genk, le leader en championnat, le Club de Bruges a aussi été éliminé en Coupe de Belgique, giflé par Saint-Trond (1-4) en 8es de finale le 21 décembre.

L'ancien coach de Fulham et Bournemouth tarde ensuite à vraiment convaincre: depuis son arrivée, le Club n'a remporté qu'un match de championnat pour une défaite et cinq partages.

Se dresse à présent sur la route, une formation qui, a contrario, a le vent en poupe. Les Lisboètes ont de quoi faire impression. Benfica, qui a terminé en tête de sa poule devant le PSG et la Juventus, réalise une saison pleine.

Sous les ordres de Roger Schmidt, Benfica n'a connu la défaite qu'à deux reprises en compétition domestique: une déroute à Braga en championnat (3-0) et une élimination de la Coupe du Portugal, toujours à Braga (2-1) jeudi dernier. Avec 16 buts inscrits, le club portugais possède la troisième meilleure attaque de la C1 - à égalité avec le PSG - derrière Naples (20) et le Bayern Munich (18).