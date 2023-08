Le Club NXT débute par un succès face au Lierse

Le Club NXT a réussi son entrée en Challenger Pro League en battant le Lierse 3-2, samedi. Romeo Vermant (23e, 80e) et Victor Barbera (61e) ont signé cette victoire face à des Limbourgeois, qui ont réduit le score grâce à un autogoal d'Amine Et Taibi (70e, 2-1) et à Alexandre De Bruyn (90e, 3-2).