Le Danois Joakim Mæhle rejoint Wolfsburg

Formé à Aalborg, Mæhle a débarqué à Genk à l'été 2017. Titulaire, il a remporté avec le Racing le titre de champion en 2019. En trois saisons et demie, il a joué 130 matchs et a comptabilisé six buts et 22 passes décisives. Devenu international danois, il a rejoint l'Atalanta en décembre 2020, contre une indemnité d'un peu moins de 14 millions. Avec le club de Bergame, Mæhle a disputé 96 matches, marqué six fois et délivré sept passes décisives.