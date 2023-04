Le FC Liège promu en Challenger Pro League

Avec 77 points, les Sang et Marine entraînés par le duo Gaëtan Englebert (T1) et Eric Deflandre (T2) sont 2e de la Nationale 1, le plus haut niveau du football amateur, et sont certains de monter en D1B en compagnie du leader, le Patro Eisden, promu la semaine dernière.

La saison prochaine, la Challenger Pro League passera de 12 à 16 équipe. Les trois premiers de la Nationale 1 sont directement promus.