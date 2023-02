Le Lierse et le RSCA Futures, tombeurs de Lommel et de Deinze, complètent le top 6

Samedi soir, le Lierse et le RSCA Futures ont assuré leur place dans le top 6 à l'issue de la phase classique de la Challenger Pro League en remportant leur match respectif, contre Lommel (0-2) et Deinze (2-3), pour la 22e et dernière journée de D1B.

Outre le RWDM, Beveren, le Beerschot et le Club NXT, tous déjà qualifiés, quatre équipes se disputaient les deux dernières places du top 6 avant cette ultime journée.

Deinze et le RSCA Futures se sont disputés un match à rebondissements qui a vu le triomphe des jeunes Anderlechtois, 2-3. Schuermans a ouvert la marque pour Deinze (13e), mais Almenara a été exclu peu après le repos (53e), laissant les locaux à dix. Coup sur coup, De Wilde (63e) puis Stassin (66e) ont mis le RSCA aux commandes, mais Schrijvers a réussi à égaliser (76e). Dans les dernières minutes, Angulo a inscrit le but libérateur pour les Bruxellois (85e).

Le Lierse a quant à lui conquis sa place avec une victoire 0-2 à Lommel, grâce à des buts de Raemaekers (9e) et Van Acker (18e). Ainsi, le Lierse et Anderlecht complètent le tableau du top 6 avec le RWDM, Beveren, le Beerschot, et Bruges.

Dans un match plus anecdotique pour le classement, les jeunes du Standard et de Bruges ont partagé l'enjeu, 0-0, à Sclessin.