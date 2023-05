Le nombre de spectateurs continue d'augmenter avec 10.800 fans en moyenne cette saison

La finale de cette saison n'a pas encore été incluse dans le calcul, mais l'UEFA pense atteindre le nombre de 680.000 visiteurs sur l'ensemble de la compétition, contre 551.000 entrées la saison dernière. La finale de l'édition actuelle aura lieu le 3 juin au stade Philips du PSV à Eindhoven. L'UEFA compte sur 35.000 spectateurs pour le duel entre le VfL Wolfsbourg et le FC Barcelone.

La demi-finale retour entre Barcelone et Chelsea a attiré le plus grand nombre de spectateurs au stade cette saison: 72 262 personnes étaient présentes au Camp Nou. Le match retour de la demi-finale entre Arsenal et Wolfsburg a attiré 60.063 spectateurs à Londres. L'UEFA a dénombré plus de 20.000 visiteurs lors de dix matchs cette saison (sans compter la finale). La saison dernière, 91.648 spectateurs avaient assisté au match entre Barcelone et Wolfsbourg en demi-finale, le record absolu à ce jour.