Le Portugal "a été meilleur" pour Hasek, "pas de match facile à l'Euro" rappelle Vitinha

Le Portugal "a été bien meilleur" et a "mérité de gagner", a reconnu Ivan Hasek, l'entraîneur de la République tchèque, battue 2-1 dans les derniers instants mardi à Leipzig au premier tour de l'Euro-2024.

"On a manqué de force offensive. Ça a été un peu mieux en deuxième période, mais ça n'a pas suffi", a d'abord expliqué Hasek. "Mais le Portugal a été bien meilleur et a mérité de gagner. Je n'ai rien à reprocher à mes joueurs, d'une certaine façon on a été malchanceux de ne pas prendre un point", a-t-il ajouté.

À propos de son défenseur Robin Hranac, buteur contre son camp, Hasek a estimé qu'il avait été "malchanceux". "Mais le terrain était très humide, ça peut arriver. De notre côté, nous n'avons pas été assez efficaces", a-t-il commenté.