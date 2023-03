Le Portugal gifle le Luxembourg, l'Italie assure à Malte

Déjà vainqueur 4-0 du Liechtenstein jeudi, le Portugal a poursuivi sur sa lancée au Luxembourg. Cristiano Ronaldo a ouvert le score après 9 minutes avant que Joao Felix ne pousse Anthony Moris à se retourner une deuxième fois en 15 minutes.

Le calvaire du gardien de l'Union Saint-Gilloise s'est poursuivi trois minutes plus tard avec un but de Bernardo Silva (18e) avant que Ronaldo n'y aille de son doublé pour fixer le score à 0-4 à la demi-heure (31e). En seconde période, les troupes de Roberto Martinez ont encore inscrit deux buts via Otavio (77e) et Rafael Leao (88e).