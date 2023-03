Le Real Madrid a de nouveau muselé Liverpool

Carlo Ancelotti, qui n'avait qu'un seul problème à résoudre au milieu, a finalement préféré Edoardo Camavinga à Aurélien Tchouaméni. Pour renverser une situation désespérée, Jurgen Klopp a aligné un quatuor offensif avec Mohammed Salah, Diogo Jota, Cody Gakpo et Darwin Nunez. S'ils ont obligé Thibaut Courtois à intervenir du pied sur un envoi de Nunez, les Reds se sont facilement fait transpercer: James Milner est intervenu en catastrophe devant Benzema (9e) et Alisson a résisté à Vinicius à bout portant au premier poteau (14e) avant de détourner du bout des gants sur sa transversale une frappe puissante dans l'axe à 25 mètres de Camavinga (19e).

A la reprise, Federico Valverde a buté sur Alisson et Benzema a tiré sur le gardien brésilien resté réactif (53e). Le Real dominait techniquement la rencontre et le but est tombé sur une combinaison entre Benzema et Vinicius, qui a raté sa reprise mais s'est arraché pour servir sur la droite le Français (78e, 1-0). Ancelotti, qui ne croyait plus à une mauvaise surprise, a alors effectué ses cinq changements entre la 82e et la 86e minute, laissant Eden Hazard sur le banc.