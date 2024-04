Le Real Madrid se qualifie aux tirs aux buts face à Manchester City

Le Real Madrid s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions de football en éliminant Manchester City, tenant du titre, aux tirs aux buts (4 tab à 3) en quarts de finale retour. Le marquoir indiquait 1-1 après les 90 minutes et la prolongation (score cumulé: 4-4.

Erling Haland s'est ensuite procuré la plus belle opportunité de la première période pour City plaçant une tête sur la transversale (19e).

Après une frappe de Camavinga captée par Ederson (11e), les Madrilènes ont ouvert le score une minute plus tard via Rodrygo profitant d'un travail de Bellingham avant que Vinicius n'adresse un centre à Rodrygo, qui a dû s'y prendre à deux fois (12e).

Les supporters des 'Skyblues' ont pensé éviter les prolongations mais de Bruyne, malade à l'aller, a manqué l'opportunité de donner l'avantage aux Citizens. Il a forcé un arrêt sublime de Lunin d'une frappe lointaine du gauche (78e) et d'une reprise placée au-dessus du but (81e).

En seconde période, les hommes de Guardiola ont continué leur domination et fini par égaliser grâce à un travail de Jérémy Doku, à peine entré au jeu (72e). L'ailier belge a provoqué l'égalisation de Kevin de Bruyne, qui a ajusté Lunin après qu'un centre de Doku ait été mal repoussé par Rudiger (76e).

En prolongations, Rudiger est passé près de créer la surprise pour le Real (105+2e) mais sa reprise s'envolait au-dessus du cadre.

La qualification s'est jouée aux tirs aux buts et à ce jeu-là, ce sont les Madrilènes qui ont su être les meilleurs, profitant de deux arrêts de Lunin, véritable homme du match, et du tir au but décisif, marqué par Rudiger.

Les joueurs de Carlo Ancelotti, affronteront en demi-finale le Bayern, vainqueur d'Arsenal.