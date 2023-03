Le TAS confirme la suspension à vie de l'ancien vice-président de la Fédération haïtienne

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a confirmé vendredi la suspension à vie infligée à Rosnick Grant, ancien vice-président et chef des arbitres de la Fédération haïtienne de football (FHF), par la Chambre de jugement de la Commission d'éthique de la FIFA en relation avec des actes de harcèlement, d'abus sexuels et de menaces et coercition à l'encontre de femmes arbitres.