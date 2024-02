Le tribunal de commerce place l'Eendracht Alost sous administration provisoire

Le tribunal de commerce d'Alost a nommé deux administrateurs provisoires pour gérer le club amateur de l'Eendracht Alost, a expliqué Matthias De Ridder (N-VA), l'échevin des finances et des sports de la ville d'Alost mercredi à l'Agence Belga confirmant des informations parues dans la presse néerlandophone.

Racheté par un groupe d'investisseurs venu de Turquie en août dernier et avec l'ex-Diable Rouge Kevin Mirallas comme directeur sportif, l'Eendracht Alost, ancienne formation de l'élite qui évolue aujourd'hui en division 2 amateure, connaît une situation difficile. Plusieurs fournisseurs se sont plaints de factures impayées, de loyers en souffrance, et la formation des jeunes est au point mort.

"Deux administrateurs provisoires ont été nommés de plein droit lundi", a expliqué Matthias De Ridder. "Ils reprennent provisoirement la direction du club et ont 21 jours pour évaluer la gravité de la situation. Ils prépareront un dossier, analyseront les dettes et tenteront de trouver des solutions. Le juge a pris cette décision, entre autres sur la base de jugements par défaut pour les dettes des fournisseurs. Nous ne sommes pas surpris à la ville. Nos factures ont également du mal à être honorées. Le club ne se porte pas bien depuis un moment. Il a fallu beaucoup de temps avant que cette décision ne soit prise Ces derniers mois, beaucoup de choses se sont passées. Nous pensons surtout que c'est une honte pour les jeunes, on est revenu cinq ans en arrière."