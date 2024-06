Le Venezuela bat l'Equateur 2-1

L'Équateur a ouvert le score à la 40e minute sur un but de l'attaquant Jeremy Sarmiento, alors même qu'il se trouvait déjà en état d'infériorité numérique après le carton rouge direct infligé à Valencia à la 22e minute.

L'attaquant et capitaine équatorien de 34 ans a été expulsé pour avoir asséné un violent coup de pied au torse au Vénézuélien José Martinez, juste après que le gardien vénézuélien Rafael Romo eut repoussé in extremis un dangereux tir du jeune espoir équatorien Kendry Paez, 17 ans et cadet du tournoi.