Leander Dendoncker fait son retour à Anderlecht six ans plus tard

Six ans après son départ, Leander Dendoncker effectue son retour à Anderlecht. Le Diable Rouge est prêté avec option d'achat par Aston Villa jusqu'à la fin de la saison, a communiqué le club bruxellois samedi.

Dendoncker, 29 ans, avait rejoint le centre de formation d'Anderlecht à l'âge de 13 ans avant de faire ses débuts professionnels en juillet 2013. Il s'installe dans l'effectif anderlechtois lors de la saison 2014-2015 et a disputé un total de 171 matches avec le RSCA pour 11 buts et 4 assists, remportant deux titres de champion de Belgique et trois Supercoupes de Belgique.

Le milieu défensif a quitté la capitale en 2018 pour rejoindre la Premier League et Wolverhampton. Après 159 rencontres jouées avec les 'Wolves', il s'engage avec Aston Villa mais n'a disputé que 36 rencontres avec les 'Villans'. La saison dernière, il avait été prêté six mois à Naples, ne jouant que 21 minutes sur trois matches.