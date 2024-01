Leander Dendoncker prêté par Aston Villa à Naples

Leander Dendoncker, arrivé à Aston Villa en 2022 en provenance de Wolverhampton, espère ainsi se relancer à six mois de l'Euro. Cette saison, le Diable Rouge n'a joué que 15 matchs, pour un total de 289 minutes, avec les Villans. Il n'a été appelé qu'une fois par le sélectionneur fédéral Domenico Tedesco, pour le match de qualifications pour l'Euro face à l'Autriche (1-1) du 17 juin dernier, sa 32e et dernière cap.

Avant de rejoindre Aston Villa en 2022, Leander Dendoncker, formé à Anderlecht, a joué six ans en équipe première du RSCA, de 2013 à 2018, et a été champion de Belgique en 2014 et 2017. Il a ensuite découvert la Premier League à Wolverhampton, où il a passé quatre saisons.