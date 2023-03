Les Belges joueront "quatre fois 45 minutes" lors des deux matchs en Espagne

Ce début de stage laisse "de très bonnes impressions" à Mathijssen. "Je suis très content, j'ai vu de l'envie chez tout le monde. On voit que l'Euro s'approche. Le fait que plusieurs joueurs sont montés chez les Diables donne envie à tout le monde. Le fait que les places seront chères dans quelques mois fait que tout le monde ait envie de se montrer. On doit plutôt calmer que motiver les joueurs", a souri le sélectionneur.

La grosse ombre au tableau sont les blessures de Yari Verschaeren (lésion du ligament croisé antérieur) et Nicolas Raskin. "Ce sont deux joueurs qui nous ont beaucoup aidés en qualifications et qui sont multifonctionnels dans n'importe quel système et dans plusieurs positions. J'espère revoir Nicolas rapidement sur le terrain. Yari, c'est plus difficile, j'espère qu'il garde le moral. Il est jeune et je suis sûr que dans 6 ou 8 mois, il sera là. Les autres joueurs l'apprécient, il est dans la tête de tout le monde."

Yorbe Vertessen est le seul joueur indisponible dans le groupe pour le premier match. "Il y a une super bonne collaboration avec l'Union, nous avons un programme spécifique pour lui. Il sera peut-être apte pour une partie du deuxième match."