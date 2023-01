Les Belges à l'étranger - L'AZ avec Zinho Vanheusden s'impose à GA Eagles et repasse en tête

(Belga) Remplacé à la 73e, Zinho Vanheusden était à nouveau titulaire dans l'axe de la défense avec Pantelis Hatzidiakos lors du déplacement victorieux (1-4) de l'AZ Alkmaar à Go Ahead Eagles mercredi soir dans le cadre de la 18e journée du championnat des Pays-Bas. Dans l'autre camp, Xander Blomme est resté sur le banc.

Grâce à Vangelis Pavlidis, l'AZ a établi le nouveau record du club en portant à 26 le nombre de matchs d'Eredivisie d'affilée dans lequel il a marqué un but (38e, 0-1). À la reprise, bien que complètement au sol, Djordje Mihailovic a doublé l'écart (57e, 0-2) et après avoir distillé les assists sur les deux premiers buts, Yukinari Sugawara s'est mué en goleador (87e, 0-3). Alors que Willum Thor Willumsson pensait avoir allégé la peine de l'équipe de Deventer (90e+1, 1-3), Zico Buurmeester a signé une montée au jeu gagnante (90e+4, 1-4). L'AZ reprend la tête du classement avec 39 points un de plus que Feyenoord, qui reçoit Nimègue à 21 heures. Go Ahead Eagles occupe la 11e position (19 points).