Les Belges à l'étranger - Waalwijk et ses Belges enchaînent contre les Go Ahead Eagles

(Belga) Le RKC Waalwijk a remporté une victoire, 3 buts à 1, contre les Go Ahead Eagles en match d'alignement de la 17e journée d'Eredivisie.

L'ouverture du score de Seuntjens pour le RKC (23e) a été suivie de l'égalisation de Fontan quelques instants avant le repos (45e+1). C'est en deuxième période que le succès de Waalwijk s'est construit avec les buts consécutifs de Kramer (71e) et Oukili (78e). Shawn Adewoye et Thierry Lutonda ont tous les deux disputé toute la rencontre dans la défense de Waalwijk. Sebbe Augustijns est quant à lui monté au jeu à la 81e minute de jeu à la place du buteur Krame, tandis que Chris Lokesa est resté sur le banc. Du côté des Eagles, Xander Blomme est lui aussi resté en survêtement pendant toute la rencontre. Waalwijk s'empare de la 9e place du classement de ce championnat des Pays-Bas avec 25 points, soit 5 de moins qu'Utrecht, 7e et premier qualifié pour les playoffs européens. Les Go Ahead Eagles sont 12es avec 19 points. (Belga)