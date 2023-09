Les championnes du monde espagnoles poursuivent leur bras de fer avec la fédération

"Les changements qui ont eu lieu ne sont pas suffisants pour que les joueuses se sentent dans un endroit sûr, où on respecte les femmes, où on parie sur le football féminin et où nous pouvons donner le meilleur de nous-mêmes", ont écrit 21 des 23 championnes du monde dans un communiqué diffusé notamment par la Ballon d'Or, Alexia Putellas, sur les réseaux sociaux.

"Ce qui nous rend le plus fières est de porter le maillot de notre sélection" mais "nous pensons que c'est le moment de lutter pour montrer que ces pratiques n'ont pas leur place dans notre football et dans notre société" et "que la structure actuelle a besoin de changement", ont-elles ajouté dans ce texte signé par 39 joueuses.