Les Égyptiens d'Al Ahly, avec un but de Percy Tau, battent Urawa et terminent troisièmes

Le club égyptien d'Al Ahly a décroché la médaille de bronze de la Coupe du monde des clubs grâce à une victoire 2-4 face aux Japonais d'Urawa Red Diamonds sur la pelouse du Prince Abdullah Al-Faisal Stadium de Djeddah, vendredi en Arabie saoudite. C'est la quatrième fois, après 2006, 2020 et 2021, que le club cairote termine sur la plus petite marche du podium de la compétition intercontinentale.

Al Alhy a rapidement compté deux longueurs d'avance après des goals signés Yasser Ibrahim (0-1, 19e) et Percy Tau (0-2, 25e), ancien pensionnaire de l'Union Saint-Gilloise, du Club Bruges et d'Anderlecht. Les Japonais sont revenus dans le match grâce à José Kanté (1-2, 43e) et Alexander Scholz (2-2, 54e s.p.), passé par Lokeren, le Standard et le Club Bruges.

Les Égyptiens ont finalement émergé dans la dernière demi-heure à la suite d'un but contre son camp japonais (2-3, 60e) et d'une réalisation d'Ali Maaloul (2-4, 90e+8).