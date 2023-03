Les jeunes Belges se retrouvent après plusieurs mois lors d'un stage en Espagne

Un an après avoir validé leur qualification à l'Euro espoirs de football, les jeunes Belges entament véritablement cette semaine la préparation en vue du tournoi, programmé en juin et juillet, avec un stage en Espagne et deux rencontres, face à la République tchèque vendredi et le Japon lundi. "Je suis excité en vue de l'Euro, mais je dois tout faire avec mon club pour que le coach me reprenne", a confié Michel-Ange Balikwisha en conférence de presse jeudi.