Les Pays-Bas se font peur mais arrachent la victoire face à la Pologne

Les Pays-Bas ont pris le meilleur sur la Pologne dans le premier match du groupe D (1-2) dimanche, l'un des chocs de la première journée de l'Euro 2024. Avec ce résultat, les Néerlandais prennent une belle option dans le groupe composé de la France et de l'Autriche avec trois points importants. Adam Buksa a marqué côté polonais alors que Cody Gakpo et Wout Weghorst sont les buteurs néerlandais.

Alors que les Néerlandais ont eu plusieurs occasions, ce sont les Polonais qui ont ouvert le score à la surprise générale. Sur corner, Adam Buksa s'est élevé plus haut que tout le monde pour dévier le ballon de la tête et ainsi tromper Bart Verbruggen (16e, 1-0), devenu dimanche le plus jeune gardien à jouer dans un Euro depuis 60 ans (Iribar était le plus jeune en 1964 avec l'Espagne à 21 ans et 108 jours).

A la demi-heure de jeu, les Pays-Bas ont réussi à revenir dans le match avec une égalisation signée Cody Gakpo qui a fait mouche sur un ballon légèrement dévié (29e, 1-1).