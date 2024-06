L'Espagne ne tremble pas face à la Géorgie et valide son billet pour les quarts de finale

L'Espagne s'est qualifiée pour les quarts de finale après sa victoire 4-1 face à la Géorgie en huitièmes de finale de l'Euro 2024, dimanche à Cologne. Rodri (39e), Fabian Ruiz (51e), Nico Williams (75e) et Dani Olmo (83e) ont inscrit les buts espagnols après le but contre son camp de Robin Le Normand (18e).

L'Espagne a directement pris la rencontre en main et a mis une grosse pression sur le but géorgien. Pedri était le premier à alerter le portier géorgien (5e) mais sa déviation manquait de force. Mais alors qu'on pensait la Géorgie proche de craquer, c'est elle qui a ouvert le score avec le concours du défenseur espagnol Robin Le Normand (0-1, 18e). Un but contre son camp tombé après un centre venu de la droite qui mettait, à la surprise générale, la Géorgie aux commandes. Les Espagnols redoublaient d'envie pour revenir au score et c'est finalement grâce à Rodri qu'ils y parvenaient, d'une frappe parfaitement placée depuis l'entrée de la surface (1-1, 39e).

Relancés, les Espagnols passaient devant peu après la reprise. Après s'être isolé au second poteau, Fabian Ruiz reprenait un centre de la tête et faisait trembler les filets (2-1, 51e). Étouffée, la Géorgie sortait difficilement tandis que les Espagnols enfonçaient le clou. À la 73e, Lamine Yamal provoquait un but contre son camp géorgien, mais était annulé pour un hors-jeu. Qu'importe, deux minutes plus tard, Williams faisait le break (3-1, 75e) avant qu'Olmo n'alourdisse la marque (4-1, 83e)

L'Espagne affrontera l'Allemagne en quarts de finale, vendredi à 18h00, à Stuttgart.