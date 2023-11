C1: Lens, un quart d'heure en enfer

Quatre buts en moins de quinze minutes. En presque un quart d'heure en première période, Lens a vécu l'enfer à Londres face à Arsenal (6-0) mercredi, disant adieu à ses rêves d'accession aux huitième de finale de la Ligue des champions.

Sinueux et parsemé d'embûches avant le match, le chemin des Sang et Or menant aux huitièmes a brutalement disparu au Stade Emirates, en très peu de temps. Trop peu.