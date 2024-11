Ligue des Champions: Brest continue de rêver, Charles De Ketelaere monte et donne un bel assist à l'Atalanta

Barcelone s'est imposé 2-5 face à l'Etoile Rouge de Belgrade avec des buts de Martinez (13e), Lewandowski (43e, 53e), Raphinha (55e) et Fermin Lopez (76e). Silas (27e) et Milson (84e) ont inscrit les buts pour les locaux. Dans le même temps, Salzbourg s'est imposé 1-3 sur la pelouse de Feyenoord grâce à deux réalisations de Konaté (45+2e, 58e) et un but de Daouda Guindo (86e) qui a fait suite à la réduction de l'écart d'Anis Hadj Moussa (81e). Enfin, le Bayern face à Benfica a assuré l'essentiel en s'imposant par le plus petit écart (1-0) grâce à Musiala (67e).