Ligue des champions: Mbappé et Dembélé muets, imprécis et trop discrets

Avant son départ en fin de saison, le N.7 du PSG devra s'employer pour emmener ses coéquipiers en finale à Wembley, et terminer de la meilleure des façons son aventure dans la capitale.

Les deux stars du PSG, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé, ont tenté en vain de franchir le "Mur jaune" de Dortmund mercredi soir en demi-finale aller de Ligue des champions (1-0).

Et à la différence de l'arrière-garde parisienne, les Allemands n'ont pas été pris en profondeur comme sur le but de Niclas Füllkrug (36e).

Les deux menaces offensives du PSG ont été en effet parfaitement maitrisées par la défense du BVB, qui a annihilé la vitesse et les dribbles des deux Français.

Sans cela et avec cette prestation plutôt terne, il restera sur des regrets, tant il est attendu lors de ce genre de rendez-vous.

"On a eu des occasions nettes", a commenté le capitaine parisien, Marquinhos. "A la maison il faut vraiment qu'on concrétise ce genre d'occasions", a-t-il ajouté avant le match retour à Paris mardi prochain.

En tout, le PSG est l'équipe qui a trouvé le plus les montants (poteaux et transversale) cette saison en C1, à dix reprises.

- Dembélé sifflé -

Après avoir été trop discrets en première période malgré deux tirs de l'ancien joueur de Dortmund, Dembélé, les attaquants français se sont plus montrés en seconde période. En vain, car ils ont été trop imprécis.

Menés au scores et poussés par le parcage parisien et les 4.000 supporters qui ont le déplacement, ils ont insisté sur le côté gauche d'Achraf Hakimi et du N.10.

Pour son retour au Signal Iduna Park, Dembélé a été sifflé à chaque prise de balle, ce qui l'avait transcendé à Barcelone - un autre ancien club - en quart de finale retour (4-1).

Cette fois à Dortmund, l'ex-Rennais n'a pas réussi à être décisif et à faire la différence: il a frappé deux fois (11e, 18e) sans cadrer, avant d'être tout proche d'égaliser (72e) mais s'est encore heurté au portier du BVB.

Cinq minutes plus tard, il est retourné dans ses travers dans la finition en ratant l'immanquable: esseulé dans la surface, il a propulsé son tir trop largement au dessus du but.

La troisième menace en attaque a été tout autant effacée.

Sur son côté gauche, Bradley Barcola a été très discret hormis une frappe au retour des vestiaires, bien capté par le gardien Gregor Kobel (48e).

Celui qui est pressenti pour rejoindre les Bleus devra faire plus de différences pour espérer jouer l'Euro. Il a été remplacé à l'heure de jeu par un autre international français, Randal Kolo Muani, qui n'a pas réussi grand-chose.