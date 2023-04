Louvain, La Louvière et Tubize accueilleront les rencontres du 18 au 30 juillet

À Louvain, les rencontres se joueront au stade Den Dreef, l'antre d'Oud-Heverlee Louvain et des Red Flames. Les matches prévus à La Louvière auront lieu au Tivoli et ceux à Tubize au stade Leburton et à la RBFA Academy Stadium, situé au sein du Centre national du football. Le match d'ouverture sera disputé au stade Den Dreef le 18 juillet tout comme la finale le 30 juillet.

"Ce tournoi nous pousse un peu plus vers l'élite du football féminin", a déclaré Katrien Jans, manager du football féminin auprès de l'URBSFA. "Non seulement nous accueillerons les joueuses les plus talentueuses au niveau européen, mais nos U19 vont pouvoir montrer leurs qualités de jeu à leurs propres supporters. L'Euro est l'occasion idéale de dynamiser la popularité de notre football féminin et de positionner la Belgique au niveau international comme véritable nation du football, tant pour les femmes que pour les hommes."