Luc Hooybergs nouveau directeur général de Genk

Genk a annoncé lundi plusieurs changements au sein de son organigramme. À partir du 1er septembre, Luc Hooybergs rejoindra le club en tant que directeur général (CEO), succédant à Erik Gerits, qui continuera en tant que 'Head of Community', un "rôle très important pour les supporters et l'ensemble de la communauté du Racing Genk", a précisé le club.

Hooybergs s'est fait un nom dans le monde des affaires, étant l'un des instigateurs du campus Nike à Laakdal et Ham. Il a d'abord été directeur général du centre à Laakdal, puis du siège européen à Hilversum, aux Pays-Bas, et enfin vice-président au siège mondial de Nike à Portland, aux États-Unis.

À partir de septembre, il dirigera le comité de direction du Racing Genk, qui se divise en trois départements : Erik Gerits deviendra le nouveau 'Head of Community', Dimitri de Condé restera directeur technique ('Head of Football'), et Sem Franssen sera le responsable business ('Head of Business').