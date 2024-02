L'Union Saint-Gilloise refait son retard et partage l'enjeu contre l'Eintracht Francfort

Les hommes d'Alexander Blessin ont été pris à la gorge dès le coup d'envoi. Castro-Montes et Burgess ont été débordés sur le flanc de Nkounkou. L'ancien Standardman a centré vers le point de pénalty et le ballon est arrivé via Kalajdzic à Chaibi, qui n'a eu qu'à conclure à bout portant (1-0, 3e).

La percussion allemande faisait souffrir le bloc unioniste. Sur une contre-attaque, Marmoush a emmené le ballon avant de le glisser à Chaibi en profondeur. Le buteur a attiré trois défenseurs qui avaient totalement oublié Kalajdzic dans l'axe. L'attaquant autrichien a été servi sur un plateau et a converti sereinement (2-0, 10e).