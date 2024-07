L'Union signe une première depuis 2004 en battant le Club Bruges

Grâce à Cameron Puertas (40e) et Fedde Leysen (47e), l'Union a remporté la Supercoupe de Belgique 1-2 au détriment du Club Bruges, qui a réduit l'écart par Christos Tzolis (79e). L'Union est le premier vainqueur de la Coupe de Belgique à s'imposer en Supercoupe depuis 2004.

Comme plusieurs joueurs partis à l'Euro et la Copa America n'étaient pas rentrés, Nicky Hayen a lancé les nouveaux venus, l'attaquant Tzolis et défenseur central Zaid Romero. Pour leur première titularisation, Amine Et-Taïbi, 21 ans, et Joaquin Seys, 19 ans, étaient chargés de couvrir les flancs. Pour sa première rencontre officielle, Sébastien Pocognoli n'a retenu que des noms connus, la seule originalité étant le duo d'attaque Dennis Eckert Ayensa-Elton Kabangu.

Bien lancé par Leysen, Eckert Ayensa a hérité de la première grosse opportunité mais l'Allemand n'a pas résisté au retour de Romero (7e). Suite à un malentendu entre Seys et Romero, Kabangu est parvenu à placer devant le but un ballon dégagé par Brandon Mechele (15e). De l'autre côté, Anthony Morris a eu un bon réflexe sur une frappe à la limite de la surface de Casper Nielsen (18e). Plus vive, l'Union a ouvert la marque par Puertas sur un penalty pour une faute de Romero sur Kabangu confirmé après une longue attente par le VAR (40e, 0-1).