Malines annonce une augmentation de capital de 9 millions d'euros

"Avec la conversion de prêts en capital pour Malines, nos actionnaires confirment leur confiance dans le club à court et à long terme", a révélé le communiqué du club malinois. "Les trois actionnaires principaux actuels (Philippe van Esch, Eddy De Reys et Jos Sluys, ndlr) convertissent en capital un certain nombre de prêts qu'ils ont accordés au Malinwa. Cela leur permettra de garantir la continuité du club. Certains petits actionnaires ont également apporté leur contribution."

Malines, qui a remporté sa première victoire de la saison à l'Antwerp le week-end dernier (0-1), a procédé à une augmentation de capital de 8.935.200 euros et a également indiqué que rien ne changerait dans la structure existante de l'actionnariat. "Grâce à cette opération, l'endettement du club diminue et les actionnaires envoient un signal clair."