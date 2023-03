Manchester United: ten Hag défend Fernandes après la déroute contre Liverpool

Le comportement du milieu offensif de 28 ans, qui s'en serait pris dimanche à un arbitre assistant et à son adversaire Trent Alexander-Arnold, a été très commenté et sévèrement jugé par certains supporters qui ont demandé que le brassard lui soit retiré.

Au lendemain de la plus lourde défaite des Red Devils des Mancuniens, une semaine après avoir mis fin à six ans de disette en remportant la Coupe de la Ligue, l'entraîneur néerlandais s'est entretenu avec ses joueurs.

"On a parlé. Il faut en tirer des conclusions et rebondir", a indiqué Ten Hag. "On est tous dans le même bateau. On veut devenir une grande équipe, remporter des trophées. Dimanche, c'est une grande leçon. On doit agir différement".

"On n'a pas lâché prise", a encore assuré Rashford. "Oui on était désorganisé, on a mal communiqué et c'est pour ça qu'on a encaissé des buts. A 2-0 et 3-0, on essayait de s'accrocher. Mais on n'était pas d'accord sur ce qu'il fallait faire".