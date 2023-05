Messi s'excuse après son absence à l'entraînement pour un voyage en Arabie Saoudite

"J'avais organisé ce voyage et je n'ai pas pu l'annuler, je l'avais déjà annulé auparavant. Je m'excuse auprès de mes coéquipiers et de mon club", a-t-il conclu. Après cet écart, le champion du monde a écopé de deux semaines de suspension avec retenue de salaire. Alors que son contrat arrive à son terme en fin de saison, l'avenir de l'Argentin dans la capitale française est plus incertain que jamais.