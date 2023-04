Nimègue et Dimata s'inclinent largement contre Vitesse

Les coéquipiers de Landry Dimata, titulaire, ont concédé deux buts dès la première mi-temps, via Bero (25e) et Kozlowski (28e). Après l'heure de jeu, van Rooij a enfoncé le clou (68e), et la réduction de l'écart de Proper pour le NEC (70e) a été contrée par un quatrième but pour Vitesse inscrit par Flamingo (83e). Dimata a disputé toute la rencontre.

Le NEC occupe la 10e position au classement de la première division néerlandaise, avec 35 points. Il peut encore prétendre à une place dans le top 8, puisque Waalwijk occupe actuellement la 8e place avec 38 points. Vitesse est 13e avec 30 points.