Onana buteur avec Everton contre Burnley et Kompany, Openda à l'assist avec Leipzig

Everton s'est imposé chez lui samedi contre Burnley (2-0) lors de la 17e journée de Premier League. De retour dans le onze de départ des Toffees après plus d'un mois d'absence (blessure au mollet), Amadou Onana a inscrit l'ouverture du score.

C'est la quatrième victoire de suite pour Everton après des succès contre Nottingham, Newcastle et Chelsea. Les Liverpuldiens sont 16e avec 16 points. Burnley, entraîné par Vincent Kompany, est 19e avec 8 points, le même total que la lanterne rouge Sheffield.

Le milieu de terrain de 22 ans a repris de la tête un corner au second poteau (19e). L'expérimenté Michael Keane a fait le break pour Everton quelques minutes plus tard (25e). Onana a disputé l'intégralité de la partie. En face, Vincent Kompany avait aligné Hannes Delcroix, qui a été remplacé (70e) par son compatriote Ameen Al Dakhil. Manuel Hedilazio (82e) et Mike Tresor (87e) sont également montés au jeu.

En Allemagne, le RB Leipzig a dominé (3-1) Hoffenheim sur sa pelouse lors de la 15e journée de Bundesliga. Lukas Klostermann (34e), Emil Forsberg (71e) et Mohamed Simakan (74e) ont marqué pour Leipzig et Loïs Openda était à l'assist sur le deuxième but. L'attaquant des Diables a débuté le match a été remplacé (83e).

Leipzig est troisième avec 32 points, quatre de moins que le leader Leverkusen.

En Espagne, Dodi Lukebakio, blessé au genou, faisait partie des nombreux joueurs indisponibles du côté du FC Séville. Les Andalous se sont lourdement inclinés sur leur terrain contre Getafe (0-3, buts de Borja Mayoral, Jaime Mata et Mason Greenwood) et sont 16e au classement, à égalité de points (13) avec Cadix, premier relégable. Séville n'a plus gagné en championnat depuis le 26 septembre (10 matches sans victoire).