Openda, buteur; et Leipzig qualifiés, Witsel et l'Atletico battent le Celtic

Jérémy Doku était sur le banc (entré à la 80e) mais Manchester City s'est passé de son nouvel ailier et s'est qualifié pour les huitièmes en battant les Young Boys Berne (3-0). Erling Haaland a ouvert le score sur pénalty (23e), Phil Foden a inscrit un deuxième but avant la mi-temps (45e+1) et Haaland s'est offert un doublé (51e). Les Suisses ont disputé une grosse partie de la seconde période à 10 après l'expulsion de Sando Lauper (53e).

Loïs Openda a marqué le but du break pour les Allemands, repiquant dans l'axe au terme d'une contre-attaque (77e). Xavi Simons avait ouvert le score en début de match (8e) et Benjamin Henrichs (81e), contre son camp, réduit la marque.

City, auteur d'un douze sur douze, est en tête du groupe G devant Leipzig (9 points). Derrière, l'Étoile Rouge et les Young Boys ne comptent qu'un point.

Dans le groupe E, l'Atletico a très tôt ouvert le score grâce à Antoine Griezmann (6e) et s'est ensuite retrouvé en supériorité numérique après l'expulsion (23e) de Daizen Maeda. Alvaro Morata (45e+3, 76e), Griezmann (60e), Samuel Lino (66e) et Saul Niguez (85e) ont aussi marqué.

Axel Witsel était aligné dans la défense madrilène et a disputé l'intégralité du match. L'Atletico reste en tête du groupe E avec huit points, un de plus que la Lazio, qui a dominé Feyenoord (1-0, but d'Immobile, 45e+6). Les Rotterdamois sont troisièmes avec six points et le Celtic est dernier (un point).