Oriol Romeu prêté cette saison à Gérone

Romeu, 32 ans, a déjà une riche carrière derrière lui. Formé à l'Espanyol et au FC Barcelone, il a ensuite évolué à Chelsea, Valence, Stuttgart et Southampton. Gérone l'a racheté à Southampton à l'été 2022 avant de revenir au Barça un an plus tard. Romeu a joué 37 matchs la saison dernière avec les Blaugrana.

Avec les attaquants Artem Dovbyk (AS Roma) et Savinho (Manchester City, via Troyes), le milieu de terrain Aleix Garcia (Bayer Leverkusen) et le défenseur Yan Couto (Borussia Dortmund, via Manchester City), quelques hommes forts ont également quitté le club.