"Peut-être le début d'une belle aventure pour cette génération", espère Eliot Matazo

En 2007, les demi-finales dans le tournoi espoirs suivie d'une demi-finale aux Jeux avaient lancé la "Génération dorée" qui avait ensuite terminé quatrième des Jeux de Pékin. "Chacun son parcours", a indiqué le médian de Monaco, lundi, en conférence de presse. "Si on peut avoir le même parcours, on va le prendre bien sûr. C'est une génération qui a fait beaucoup de bien pour le pays, on ne peut que s'inspirer de ce qu'ils ont fait dans le passé. Si cet Euro peut être le début d'une belle aventure pour notre génération, pourquoi pas? En tout cas, on espère faire aussi bien, voire peut-être pourquoi pas mieux."

Hormis deux rencontres qu'il a manquées sur blessure, Matazo a joué tous les matches des Diablotins depuis septembre 2021. Le voilà à deux jours des débuts dans un grand tournoi. "Je sens que le groupe est motivé, et que petit à petit l'envie monte, l'envie de bien faire surtout et c'est sûr qu'une grande compétition comme ça, il n'y en a pas chaque année", a expliqué Matazo. "C'est quelque chose d'unique. Au fur et à mesure que le match approche, il y a de plus en plus d'excitation."