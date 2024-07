Philippe Coutinho de retour dans son club formateur de Vasco Da Gama

"Je suis très heureux. J'ai vécu longtemps à l'étranger et j'ai maintenant le sentiment de rentrer à la maison. Cela fait du bien de rentrer là où j'ai grandi, dans le club que j'aime", a déclaré Coutinho, 32 ans, dans une déclaration sur le site internet Vasco Da Gama.

Coutinho a été recruté par l'Inter Milan à l'âge de 16 ans au centre de formation de Vasco. Le club milanais l'avait immédiatement prêté au club brésilien pour accumuler de l'expérience au plus haut niveau. Coutinho a reçu pour la première fois sa chance dans le onze des 'Nerrazzurri' lors de la saison 2010-2011. Il avait alors suscité l'intérêt de Liverpool, qui l'a acheté en 2013. En cinq saisons chez les 'Reds' et plus de 200 apparitions, Coutinho s'était révélé comme un des meilleurs milieux d'Europe et, en 2018, a été transféré au FC Barcelone pour la somme astronomique de 135 millions d'euros. En Catalogne, Coutinho n'avait pas totalement convaincu les observateurs. Le milieu de terrain, 32 ans, a ensuite évolué pour Aston Villa et Al-Duhail, club qatari.