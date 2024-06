Pierre-Emile Hojbjerg homme du match de Danemark-Angleterre

Le milieu danois Pierre-Emile Hojbjerg a été désigné homme du match entre le Danemark et l'Angleterre qui s'est terminé sur un partage 1-1 jeudi à Francfort.

Hojbjerg n'a pas marqué ni délivré d'assist face aux Anglais mais a très actif des deux côtés du terrain avec notamment 10,5 km parcourus. Le joueur de Tottenham s'est également montré dangereux en fin de match sur deux frappes à distance: une qui a forcé Jordan Pickford à se détendre et une autre qui a frôlé le poteau.

"Nos supporters ont été fantastiques, on avait l'impression de jouer à domicile", a réagi le milieu danois. "L'Angleterre compte beaucoup de bons joueurs et ils ont fait entrer du sang frais en seconde période pour essayer de forcer la décision. Nous étions bien préparés, bien organisés et tous les remplaçants sont montés avec la bonne énergie. C'est l'esprit de cette équipe."