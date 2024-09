Pocognoli et l'Union face au défi Fenerbahçe : "Jouer avec le plus de cran possible"

Ce jeudi à 18h45, l'Union se déplace à Fenerbahçe dans le cadre de la première journée de la phase de ligue de l'Europa League. Mais avant cela, le coach Sébastien Pocognoli s'est présenté face à la presse pour préfacer cette rencontre. Même si l'équipe saint-gilloise n'est pas dans une forme étincelante, elle compte jouer crânement sa chance. "Nous allons jouer avec le plus de cran possible pour espérer quelque chose", a déclaré le coach.

Le club turc sera le grand favori de cette confrontation, mais l'Union ne s'y déplace certainement pas en victime consentante. "C'est un contexte particulier, on se déplace à Fenerbahçe, un grand club avec son statut, et nous, on est outsiders. Mais ça ne veut pas dire qu'on va y aller en spectateurs. Non, on va jouer avec nos valeurs, notre ADN. Je veux voir une équipe qui impose son impact physique, qui montre le visage qu'on lui connaît. C'est ce que je veux ressentir après le match."

Ce match arrive seulement quelques mois après leur double confrontation, et l'élimination de l'Union, en huitièmes de finale de la Conference League (défaite 0-3 à domicile et victoire 0-1 à l'extérieur). Depuis, pas mal d'eau a coulé sous les ponts. "Fenerbahçe a changé, avec un nouveau coach (ndlr : José Mourinho) et de nouveaux joueurs. Ils ont encore plus de qualité que l'an dernier", juge Pocognoli. Toutefois, les matchs de l'an dernier pourront aider ses joueurs ce jeudi. "L'expérience de nos joueurs sur les deux matchs leur a permis de mieux comprendre leurs adversaires et l'atmosphère."