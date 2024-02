Porto arrache la victoire à la dernière minute face à un Arsenal méconnaissable

Porto s'est imposé 1-0 face à Arsenal lors du match aller des huitièmes de finale de Ligue des Champions mercredi soir. Dans un match qui était fermé et serré, les Portugais ont inscrit un magnifique but à la dernière minute grâce à Galeno.

La première occasion de la rencontre était à l'avantage de Porto, avec Galeno qui a touché le poteau après un centre de la droite et qui, sur le rebond a manqué le cadre de peu (21e), soulageant toute la défense londonienne.

Leandro Trossard, titulaire pour Arsenal, a joué 74 minutes et a été remplacé par Jorginho.

En seconde période, Trossard a repris un corner mais sa tentative s'est envolée dans les tribunes portugaises (56e).

La solution est finalement venue en toute fin de rencontre avec une réalisation de Galeno qui a enroulé un tir à distance pour tromper Raya et donner l'avantage aux Portugais en toute fin de match (90+4e), transformant l'Estadio do Dragao en un chaudron.

Le match retour aura lieu le 12 mars à l'Emirates Stadium d'Arsenal. Les Londoniens devront l'emporter par plus d'un but d'écart s'ils veulent se qualifier pour les quarts de finale de la compétition, ce qu'ils n'ont plus réalisé depuis la saison 2009/2010.