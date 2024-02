PSG: "On veut bouger du Parc des Princes", affirme le président Nasser Al-Khelaifi

"C'est trop facile de dire maintenant que le stade n'est plus à vendre. On sait ce que l'on veut, on a gâché des années à vouloir acheter le Parc. C'est fini maintenant, on veut bouger du Parc", a expliqué le dirigeant qatari à des journalistes en marge du Congrès de l'UEFA à Paris.

Le PSG, engagé jusqu'à fin 2043 dans un bail emphytéotique de trente ans avec la mairie, propriétaire, considère l'acquisition du stade indispensable pour mener à bien son projet d'agrandissement à 60.000 places, contre environ 48.000 actuellement.