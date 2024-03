Real Madrid-Manchester City et PSG-Barcelone têtes d'affiche des quarts de finale

Les deux autres quarts de finale opposeront Arsenal au Bayern Munich et l'Atlético de Madrid à Dortmund.

Les matches aller des quarts de finale se disputeront les 9 et 10 avril avant les matches retour les 16 et 17 avril. Les demi-finales aller auront lieu le 30 avril et le 1er mai et les matches retour le 7 et 8 mai. La finale est programmée le samedi 1er juin à Wembley à Londres.