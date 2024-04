RSCA Futures - Club NXT comptant pour la dernière journée déplacé au samedi 20 avril

La rencontre entre le RSCA Futures et le Club NXT comptant pour la 30e et dernière journée de la Challenger Pro League n'aura pas lieu le vendredi 19 avril, mais a été déplacé au samedi 20 avril (15h00). La commission du calendrier l'a décidé mardi.

Tant le RSCA Futures que le Club NXT sont assurés du maintien en Challenger Pro League depuis la 28e journée. En principe, le coup d'envoi de tous les matchs de la dernière journée de la phase régulière est donné au même moment (vendredi 19 avril, à 20 heures), sauf si la situation sportive permet un changement.

"Étant donné que le duel entre les équipes espoirs n'a plus d'impact sur la lutte pour la promotion ou la relégation, ce match peut être déplacé", a indiqué la Pro League dans un communiqué. "L'étalement des matchs est donc maximal." Le RSCA Futures et le Club NXT sont respectivement 12e et 10e de la Challenger Pro League à deux journées de la fin.