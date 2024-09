Satisfait de sa première victoire, David Hubert sait qu'Anderlecht peut encore progresser

"Je suis très positif", a déclaré le T1 d'Anderlecht en conférence de presse. "Après le match contre Charleroi samedi dernier (0-0, en championnat), j'avais dit que je voulais voir l'équipe continuer à progresser. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Nous avons joué de manière offensive et agressive, avec plus de courage et de profondeur. Nous devons partir de cette base pour progresser, à la fois individuellement et collectivement."

Mais l'entraîneur intérimaire a également pointé du doigt quelques aspects négatifs et estime que son équipe peut "encore mieux faire".