Sels décisif pour Nottingham, première victoire de la saison pour Las Palmas et Januzaj

Grâce à l'unique but de la rencontre signé Chris Wood, Nottingham Forest s'est imposé à domicile face à Crystal Palace pour le compte de la 8e journée de Premier League lundi soir en Angleterre. Un résultat qui permet à Forest et Matz Sels, aligné entre les perches, de prendre la 8e place du classement général avec 13 points.

Adnan Januzaj, avec Las Palmas, a remporté son duel face à Maximiliano Caufriez et Valence (2-3) lors de la 10e journée de Liga, en Espagne. Alex Munoz, Fabio Silva (ex-Anderlecht) et Alberto Moleiro ont marqué les trois buts de Las Palmas alors que Pepelu, exclu durant la rencontre, et Cesar Tarrega étaient les buteurs valenciens. Titulaire, Januzaj a été remplacé à la 66e minute alors que Caufriez n'a pas quitté le banc.

Il s'agit d'une première victoire cette saison pour les Amarillos qui passent devant leurs adversaires du jour au classement, envoyant ces derniers à la place de lanterne rouge avec six points chacun.